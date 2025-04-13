Больше всего жертв было в коммунальном транспорте, который попал под российский удар.

Количество жертв российского ракетного удара по центру Сум возросло до 34 человек, включая двух детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сумы: по состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении.

Представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка рассказал в комментарии "Еспресо", что удар был нанесен двумя ракетами с интервалом в 2-3 минуты.

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"Горели сразу 10 автомобилей, в том числе и коммунальный транспорт, именно в коммунальном транспорте больше всего погибших: если я не ошибаюсь, 7 человек. И большие повреждения, на данный момент известно о 34 зданиях, которые повреждены в результате атаки", - рассказал он.

Российский удар по городу Сумы

Как писал УНИАН, сегодня утром Россия нанесла удар по центру Сум. Почти сразу стало понятно, что количество жертв является огромным, ведь на улице было много людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь" могла нанести удар в Вербное воскресенье по оживленной улице. Он также призвал мир к жесткой реакции.

Реакция действительно была, но пока только на словах. В частности ряд европейских лидеров осудили российский удар, некоторые даже призвали применить силу, чтобы заставить Россию к миру.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог тоже прокомментировал российский удар по Сумах. Он заявил, что российский удар перешел "все границы приличия".

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