Спасенные украинцы дважды попадали под российские бомбардировки.

Полицейские в Донецкой области эвакуировали из Бахмута семью. Их дом дважды попал под удары армии Российской Федерации.

В Национальной полиции отметили, что Бахмут ежедневно находится под вражескими обстрелами российских оккупантов, которые стирают целые улицы. Правоохранители указали, что город стал самой горячей точкой.

В некоторых разбомбленных домах без света, воды и газа все еще живут люди, но невыносимые условия заставляют людей бросать свои дома. Так, полицейские помогли выехать пожилой женщине, ее сыну, у которого проблемы со здоровьем, и их кошке.

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Один раз снаряд оккупантов упал возле дома семьи, оставив огромную воронку, но дом выстоял. Спустя два месяца еще один снаряд упал возле их дома, в результате чего загорелся соседний дом.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Самостоятельно семья не могла выехать, потому что живет в самом опасном районе.

"Полицейские мгновенно отреагировали и вывезли семью вместе с домашним любимцем в более безопасное место. В спасательном рейсе приняли участие парамедики и неизменный помощник бахмутской полиции такса Рем. До последней возможности полиция и дальше будет помогать жителям Бахмута эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что на Бахмутском направлении, которое является самой горячей точкой на фронте, идут тяжелые бои, а враг вдеет себя, как "раненый зверь, который бросается в последнюю атаку, понимая, что ему недолго осталось".

За минувшие сутки, 16 ноября, украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах девяти населенных пунктов Донецкой области - Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времьевка. Оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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