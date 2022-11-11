Враг уничтожает прифронтовые населенные пункты.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявляет, что российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.

Прошедшие сутки в Донецкой области прошли напряженно. Самыми "горячими" остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления, сообщил он во время брифинге.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины, и либо зайти в город или обойти его для того, чтобы в дальнейшем развивать свое наступление", - отметил он.

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По словам председателя ОВА, враг перебрасывает значительные силы на эти направления и пытается хоть где-то добиться успехов.

"Не имея успеха и отходя на предыдущие позиции, враг фактически уничтожает прифронтовые населенные пункты. То есть вся линия фронта от юга до севера – Марьинка, Красногоровка, Угледарское направление, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, частично Северская община страдают от постоянных обстрелов и разрушения инфраструктуры очень велики", - подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что, в частности, в Бахмуте уничтожено более 60% инфраструктуры города.

Что происходит в Донецкой области

По словам Кириленко, с 24 февраля в Донецкой области, без учета Волновахи и Мариуполя, погибли 1 тыс. 193 гражданских, ранены 2 тыс. 583 человека.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Военный эксперт Олег Жданов говорил, что оккупанты пытаются захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

Сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что установили личность генерала российского спецназа, который координирует ДРГ на Восточном фронте.

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