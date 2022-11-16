Враг продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах 9 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В сообщении сказано, что оккупанты не прекращают наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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"За прошедшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времьевка Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

Также противник пытается сдерживать действия Сил обороны на отдельных направлениях и продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

На Запорожском направлении оккупанты стреляли из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Зализнычное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе, а в Херсонском направлении – из всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

Оккупанты обстреливали и другие населенные пункты из танков и всего спектра артиллерии.

Деоккупация Украины-важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область уволена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

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