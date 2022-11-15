Кроме пехоты, противник использует артиллерию, авиацию, танки, запрещенные фосфорные боеприпасы.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал о Бахмутском направлении, которое является самой горячей точкой на фронте.

"Идут тяжелые бои, я бы даже сказал, адские бои. Враг ведет себя, как раненый зверь, который бросается в последнюю атаку, понимая, что ему недолго осталось. В последние две недели возникает некая рефлексия с Первой и Второй мировыми войнами, продолжаются масштабные и очень горячие бои. Сегодня Бахмут – это украинская крепость, которая принимает на себя удар и дает возможность нашим собратьям наступать на других направлениях. Мы держимся, хотя ситуация сложная, но у россиян ничего не получится", - сказал Ильенко для "Эспрессо".

Он добавил, что Россия стянула под Бахмут множество различных подразделений.

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"Россияне используют тактику, которая была еще 80 лет назад: это и заградотряды, которые расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку. Враг использует своих мобиков, также очень много зэков, которых отправляют в атаки, чтобы обнаружить наши огневые точки. Кроме пехоты, противник использует артиллерию, авиацию, танки, запрещенные фосфорные боеприпасы. На поле боя возле Бахмута нет живого места, то есть каждый квадратный метр имеет прилет - такова интенсивность артиллерийского огня. Я хочу, чтобы знала вся страна, что те украинские пехотинцы, которые сейчас здесь в окопах, это герои. И принимают, возможно, самый тяжелый удар на этот момент. Возле Бахмута мы сковываем огромную российскую группировку и даем возможность украинским силам развивать успех на других направлениях", - отметил Ильенко.

Что происходит в Донецкой области

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По мнению аналитиков из ISW, после неудачи в Херсонской области, Россия усилит наступление на Донбассе.