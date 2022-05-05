Александр Лукашенко заверил, что "делает все, чтобы остановить войну".

Александр Лукашенко заявил, что не ожидал, что "операция" России в Украине затянется. Он заверил, что "делает все, чтобы остановить войну".

Такое заявление Лукашенко сделал в интервью Associated Press.

"Я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась", - заявил Лукашенко.

При этом он обвинил Украину в "провокации России".

"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы сделали и делаем сейчас все, чтобы не было войны. Благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией. Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" - отрапортовал Лукашенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения его армии на нашу территорию пока нет, но территорию Беларуси использует Россия для нанесения ракетных ударов по Украине, ведение разведки и дислокации войск.

При этом Россия нещадно обстреливает Украину баллистическими ракетами с кораблей в Черном и Азовском морях, а также из Беларуси. По состоянию на 4 мая со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.

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