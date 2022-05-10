Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о втором этапе проверки сил реагирования.

В Беларуси начинается второй этап внезапной "проверки" войск. В Минобороны республики проверку назвали "адекватной реакцией на учения НАТО".

О старте второго этапа проверки сил реагирования объявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Все это спланировано в рамках того, что… адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать", – заявил он.

"Соответственно, понимая, в том числе и определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", – добавил Хренин.

Ранее сообщалось, как Лукашенко высказался об угрозе применения Россией ядерного оружия против Украины.

Также Лукашенко заявил, что так называемая в России "спецоперация" в Украине "затянулась":

"Я недостаточно погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или так, как я это чувствую. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта "операция" затянулась".

Кроме того, он заявил, что Беларусь со своей стороны не собирается "развязывать войну".

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