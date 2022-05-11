Советник главы ОПУ указал, что украинские военные постоянно срывают планы военных РФ построить переправу через реку

Новая "Чернобаевка" появилась в селе на Сиверском Донце в Харьковской области. Здесь российскую технику уничтожали не только украинские военные, но и сами оккупанты.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью российскому журналисту Марку Фейгину.

По его словам, украинские военные приложили много усилий, чтобы достичь фееричных результатов

"Армия Российской Федерации пыталась себе сделать понтон, чтобы перебраться через реку. Но наша артиллерия уничтожала переправу при каждой новой попытке. Дошло до того, что оккупантам пришлось потопить собственные танки, чтобы по ним провести понтон. Правда, неудачно", –отметил Арестович.

При этом он указал, что российские оккупанты утопили несколько танков, чтобы поставить понтонную переправу, но прицельный огонь ВСУ разрушил их планы, а боевая техника осталась под водой.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. По состоянию на 2 мая он 18 раз становился мишенью для украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать

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