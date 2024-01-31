Компания Vorex, которая поставляет стальные трубы производителей из Китая, подала в Антимонопольный комитет Украины жалобу на государственную компанию "Укргаздобыча" относительно условий проведения четырех тендеров на закупку стальных труб для добычи газа на общую сумму 1,4 млрд. грн.

Таким образом, проведение всех четырех тендеров аукционов, начало которых было запланировано на 30 января, было заблокировано. Об этом сказано в решениях Антимонопольного комитета Украины, которые были опубликованы на страницах соответствующих тендеров на сайте Prozorro.

Все четыре аукциона были объявлены 18 января 2024, конечный срок подачи тендерных предложений – 29 января. Однако именно в этот день АМКУ решил принять жалобу китайского посредника к рассмотрению, в которой поставщик китайских труб требует от "Укргаздобычи" увеличить сроки поставки продукции с 90-120 дней до минимум 180 дней, а в идеале – до 240 дней.

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Поставщик китайской продукции жалуется, что "не будет иметь возможности выполнить условия тендерной документации в этой части, и осуществить поставку товара из Китая в течение 90-120 дней с момента заключения договора", — сказано в жалобе. Кстати, аналогичная продукция производится в странах Европы и Украины, а не только в КНР, поэтому УГД может получить оттуда трубную продукцию.

В то же время, "Укргаздобыча", отвечая на жалобу Vorex, сообщает АМКУ, что потребность к закупке труб на 2024 год рассчитана в соответствии с планами бурения на 2024 год и поставкой по действующим договорам.

"Таким образом, отмечая срок поставки 90 дней УГД исходит исключительно из производственных потребностей общества, а именно: обеспечения бесперебойности производственного процесса и предупреждения простоя буровых станков, что напрямую влияет на добычу природного газа, который обеспечивает энергонезависимость нашей страны", — сказано в документе. Как отмечает УГД, госкомпания самостоятельно определяет сроки согласно законов Украины: "Заказчик самостоятельно отмечает в тендерной документации сроки поставки товаров (выполнения работ, предоставления услуг)".

Кроме того, "Укргаздобыча" отметила, что китайский посредник Vorex "сознательно старается ввести в заблуждение в пользу собственных интересов, поскольку в процедурах закупки со сроками поставки 60-90-120 календарных дней, объявленных за период 2023 года, приняло участие в среднем 2-3 участника, в том числе компания Vorex".

Также УГД сообщило АМКУ, что 17 ноября 2023 года в рамках подготовки январских тендеров запустило мониторинг рынка с детальным описанием условий закупки, в том числе сроков поставки, чтобы получить информацию от потенциальных поставщиков товара, в том числе и от Vorex. "Компания Vorex проигнорировала запрос УГД и не предоставила свое предложение с указанием условий, на которых она готова принять участие в данной закупке", — констатирует государственная компания.

Кроме этого УГД дополнительно сообщило АМКУ, что в прошлом году Vorex приняла участие в четырех тендерах с короткими сроками поставки – от 60 до 120 календарных дней, то есть китайский посредник тогда соглашался со сжатыми сроками поставки продукции. "Учитывая вышеприведенное считаем, что жалоба VOREX LLC является безосновательной и не подлежащей удовлетворению", — подчеркивается в ответе "Укргаздобычи".