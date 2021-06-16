Во вторник, 15 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии. Им завершилась основная сессия нынешнего ВНО.
Участие в этом тестировании приняли 115 949 человек, что составляет 66% от общего количества зарегистрированных.
Сертификационная работа по географии состояла из 54 заданий. Тест, в частности, насчитывал: 36 заданий – с выбором одного правильного ответа; 6 заданий – на установление соответствия, то есть "логические пары"; 6 заданий – открытой формы с кратким ответом; 6 заданий – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов.
Результаты тестирования по географии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня 2021 года. Пока же Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тесту.
ВНО 2021 в Украине: как проходило
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и завершилась 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины, а 7 июня – выполняли тестовые задания по физике.
- 10 июня прошло тестирование по биологии, а завершающим на этой сессии стало ВНО по географии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram