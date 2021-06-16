Сертификационной работой по данному учебному предмету завершилась основная сессия ВНО 2021 года.

Во вторник, 15 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии. Им завершилась основная сессия нынешнего ВНО.

Участие в этом тестировании приняли 115 949 человек, что составляет 66% от общего количества зарегистрированных.

Сертификационная работа по географии состояла из 54 заданий. Тест, в частности, насчитывал: 36 заданий – с выбором одного правильного ответа; 6 заданий – на установление соответствия, то есть "логические пары"; 6 заданий – открытой формы с кратким ответом; 6 заданий – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов.

Результаты тестирования по географии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня 2021 года. Пока же Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тесту.

ВНО 2021 в Украине: как проходило

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Автор: Алина Вишневская