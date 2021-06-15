Сертификационная работа по данному предмету состоит из 54 заданий.

Сегодня, 15 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии. Оно станет завершающим в основной сессии ВНО. Участие в тестировании изъявили желание принять более 175 тысяч человек.

Условия допуска участников ВНО

Внешнее независимое оценивание в 2021 году проходит с соблюдением карантинных правил, введенных из-за коронавируса. Его участники, в частности, должны сохранять социальную дистанцию и выполнять другие рекомендации медиков.

Допуск участников в пункт тестирования будет осуществляться с 9:50 до 10:50. Его процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если участник тестирования опоздает или не сможет предъявить оригинал сертификата или документа, удостоверяющего личность, он не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Что нужно и запрещено брать на ВНО

Читайте такжеВНО 2021 в Украине: когда будут результаты тестирований и как их узнатьВсем участникам ВНО рекомендуется взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которыми можно будет воспользоваться при необходимости.

В то же время им запрещено иметь при себе какие-либо средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Эти вещи необходимо оставить в специально отведенном месте, которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Как проходит ВНО по географии

Сертификационная работа по географии содержит 54 задания. Тест, в частности, состоит из следующих заданий: с выбором одного правильного ответа (36 заданий); на установление соответствия, то есть "логические пары" (6 заданий); открытой формы с коротким ответом (6 заданий); с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов (6 заданий).

Указанные задания нужно выполнить в течение 150 минут. За все правильно сделанные задания участник ВНО может набрать 90 баллов.

Результат этого тестирования будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации для учащихся (слушателей, студентов) учебных заведений, которые в 2021 году завершают получение полного общего среднего образования, и будет использован во время приема в учреждения высшего образования.

ВНО 2021 в Украине: как проходит

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Автор: Алина Вишневская