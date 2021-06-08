В понедельник, 7 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике. Участие в нем приняли 23 570 человек, что составляет 73,5% от общего количества зарегистрированных.
Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий. В частности, 20 тестов – с выбором одного правильного ответа; 4 задания – на установление соответствия ("логические пары"); 14 заданий открытой формы с коротким ответом.
Результаты тестирования по физике будут размещены на информационных страницах 18 июня. Пока же участники ЗНО могут проверить себя и ознакомиться с правильными ответами к тесту, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.
ВНО 2021 в Украине: как проходит
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины, а 7 июня – выполняли тестовые задания по физике.
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