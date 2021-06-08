Сертификационная работа по физике состояла из 38 заданий.

В понедельник, 7 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике. Участие в нем приняли 23 570 человек, что составляет 73,5% от общего количества зарегистрированных.

Сертификационная работа по физике насчитывала 38 заданий. В частности, 20 тестов – с выбором одного правильного ответа; 4 задания – на установление соответствия ("логические пары"); 14 заданий открытой формы с коротким ответом.

Результаты тестирования по физике будут размещены на информационных страницах 18 июня. Пока же участники ЗНО могут проверить себя и ознакомиться с правильными ответами к тесту, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.

ВНО 2021 в Украине: как проходит

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Автор: Алина Вишневская