Участие в тестировании приняли 129 073 участника Внешнего независимого оценивания.

Во вторник, 25 мая, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку.

Читайте такжеПоследний звонок и выпускные 2021: когда и как будут проходить в условиях карантинаУчастие в данном тестировании, по данным Украинского центра оценивания качества образования, приняли 129 073 человека, что составляет 88,2 % от общего количества зарегистрированных.

Результаты Внешнего независимого оценивания по английскому языку будут объявлены до 8 июня 2021 года включительно. Пока же участники основной сессии ВНО могут ознакомиться с правильными ответами к тестам по английскому языку.

ВНО 2021 в Украине: как проходит в условиях карантина

Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.

24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, для участия в котором зарегистрировались более 3 тысяч абитуриентов.

25 мая участники ВНО сдавали тест по английскому языку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская