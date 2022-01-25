По данным властей, потенциально в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 миллиона жителей города.

В Харькове осмотрели бомбоубежища. Состояние некоторых из них просто ужасает. Тем временем местные власти успокаивают горожан: процесс расчистки и подготовки укрытий идет полным ходом.

Как сообщили в Харьковском городском совете, в жилых домах города размещены около 4 тысяч 200 простейших укрытий, которые рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов.

"Идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась", – заявил заместитель начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий.

Кроме того, по его словам, в Харькове есть еще более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 миллиона жителей города", – сообщили в мэрии.

По данным директора Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Ивана Сокола, в области состоят на учете 1118 защитных сооружений. Чиновники уверяют, что 80% из них "готовы к использованию", передает suspilne.media.

"В целом количество укрытий обеспечивает потребность региона, но проводим работу по открытию новых. – рассказал он. – По законодательству сооружения должны проходить проверку раз в год. Мы ужесточили подход для проверки. В настоящее время проводится внеочередная инвентаризация защитных сооружений, проверяется состояние готовности, разрабатываются планы по увеличению защитных сооружений".

Читайте такжеНа случай войны: эксперты рассказали, что должно быть в тревожном чемодане (видео)Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о существующей угрозе того, что Россия может оккупировать Харьков, если "решит усилить свое обострение":

"России нужен повод: они скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Это не будет только оккупация, это будет началом широкомасштабной войны".

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