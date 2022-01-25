Ни одна попытка РФ продвинуться вглубь Украины не пройдет без жесткого отпора, говорят в ведомстве.

В Министерстве обороны призвали украинцев доверять Вооруженным силам и сохранять спокойствие, не поддаваясь панике.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

В частности, Маляр прокомментировала материалы СМИ относительно вероятных планов Кремля.

"Относительно появления в СМИ различных фото и якобы развод.данных. Обычно обнародуются данные из открытых источников, в том числе спутниковые снимки, фото и видео материалы. На основании этого обозреватели, журналисты могут делать оценки сложившейся ситуации и делать собственные предположения и прогнозы ее развития. Данные разведки не обнародуются. Они доводятся до определенного в государстве ограниченного круга лиц для принятия соответствующих решений по реагированию на ситуацию", - заявила Маляр.

Заместитель министра отметила, что вторжение РФ в Украину состоялось в 2014 году. Война со страной-агрессором продолжается уже 8-й год. Вероятность обострения сохраняется постоянно с разной интенсивностью.

"Концентрацию войск вблизи наших границ Российская Федерация использует прежде всего для политического шантажа Запада и для давления на Украину. Тактическая цель РФ - спровоцировать внутренний раскол в нашем обществе, посеять страх и панику, дестабилизировать внутреннюю ситуацию. Стратегическая цель-остановить наш евроатлантический прогресс и установить политический контроль над Украиной. По состоянию на сейчас той группы войск, которая сконцентрирована вокруг границы, недостаточно для полноценного наступления",- заявила Маляр.

Она также заверила, что оборонное ведомство постоянно информирует общество о динамике ситуации вдоль границ. По словам Маляр, украинцам нечего бояться.

"Публичное разоблачение планов врага демонстрирует нашу к ним готовность и дает время дипломатии поработать над предотвращением их реализации. Поэтому обнародованные сценарии - это разрушенные сценарии, их уже бояться не стоит. Если бы украинская армия была не готова дать отпор, то агрессор бы этим уже давно воспользовался. Но, как видим – позиции сохраняются. Тому нужно доверять Вооруженным Силам и воспринимать ситуацию спокойно",- подчеркнула Маляр.

Заместитель министра констатировала, что с 2014 года Вооруженные Силы Украины очень сильно изменились. Ни одна попытка России двинуться вглубь Украины не пройдет без жесткого отпора. Потери россиян будут более ощутимыми, чем это было в 2014-2015 годах.

Читайте такжеРезников ответил, нужны ли украинцам тревожные чемоданы (видео)Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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