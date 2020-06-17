Власти Днепра рекламируют свою новую партию за бюджетные средства - депутат

Депутат горсовета рассказал, что город завешан рекламой с лицами чиновников мэрии.

Городские власти Днепра проводят рекламную кампанию так называемой "партии мэров" за счет средств бюджета.

Об этом сообщил в Facebook депутат городского совета Александр Куприенко.

По его данным, в ближайшую пятницу будет объявлено о создании партии "Пропозиція", в которую войдут мэры Днепра, Николаева, Житомира и Черновцов.

"Т.е. Корбан и Филатов с помощью выведенных из бюджета и горожан Днепра денег поообещали помочь мэрам небольших областных центров. И некоторые согласились... Весь город сейчас обвешан бордами рекламы программы канала ДнипроТВ "Людей Пропозиції", где висят лица чиновников мэрии или близких к Филатову людей", - написал он.

Куприенко сообщил, что канал "ДнипроТВ" получает из бюджета 18 млн гривень.

"За наши с вами 18 млн грн Корбан/Филатов развешивают борды с завуалированной рекламой своей новой партии "Пропозиція". Вдумайтесь. Борды и так принадлежат им. Канал и так получает деньги из бюджета города. И они, рекламируя свою же партию, выводят себе же на счета деньги из наших карманов", - отметил депутат.

"Говорить о том, что эти деньги могли бы пойти на поддержку предпринимателей, ОСББ и т.д. даже нет смысла", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Днепре перед местными выборами городская власть полностью монополизировала рынок внешней рекламы.

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