В Днепре перед местными выборами городская власть полностью монополизировала рынок внешней рекламы (видео)

Рекламный рынок города при содействии городской власти оказался целиком в руках приближенных к ней структур.

В Днепре перед проведением местных выборов рынок наружной рекламы города монополизировали структуры, приближенные к городской власти. Рекламные щиты компаний, которые работали на рынке десятки лет, решениями исполкома горсовета демонтировали, а на их место ставили новые конструкции фирм, владельцы которых связаны с лояльными к мэру Днепра Борису Филатову местными бизнесменами – Геннадием Корбаном и Загидом Красновым.

Сразу несколько операторов наружной рекламы подали жалобы в Антимонопольный комитет Украины.

Как говорится в заявлении предприятия «Постер-Днепропетровск», во исполнение решений исполкома горсовета, коммунальным предприятием «Земград» Днепровского городского совета был проведен принудительный демонтаж десятков их рекламных конструкций.

После принудительного демонтажа билбордов фирмы на те же места были выданы разрешения на размещение внешней рекламы и установлены идентичные рекламные конструкции другого оператора наружной рекламы.

"Более того, любые обращения ГП «Постер-Днепропетровск» с заявлениями о продлении срока действия Разрешений на размещение наружной рекламы, выдачу новых Разрешений, и тому подобное, полностью игнорируется должностными лицами Департамента торговли и рекламы исполнительного комитета Днепровского городского совета (ответы почтовых отделений прилагаются), то есть нашему предприятию создаются дискриминационные условия деятельности по сравнению с конкурентами", - говорится в заявлении.

Другая комапния, которая пострадала от произвола местной власти, «Довира Аутдор», собирается судиться с чиновниками горсовета в Киевском окружном административном суде.

Как говорится в сюжете канала D1, «Довира Аутдор» работала в городе около 20 лет, ежегодно уплачивая в бюджет города до 450 тыс грн. Разрешения на размещение билбордов горсовет сначала давал на пятилетку, а теперь сократил этот срок до одного квартала. При этом чиновники управления рекламы полностью игнорировали правила делопроизводства.

«Никакие документы они никогда не регистрировали, как входящую документацию. И когда нас в феврале неожиданно начали демонтировать, мы к ним обратились, а они говорят, что вы ничего не подавали на пролонгацию аренды, смотрят в глаза и говорят, что не подавали», — описывает ситуацию региональный представитель ООО «Довира Аутдор» Андрей Ламза.

Существуют и другие схемы выжимания конкурентов. Например, контрагентам выставляют странные технические претензии.

«Толщина конструкции 120 мм, а они перемеряли непонятно чем и пишут, что 122 мм, то есть на 2 мм больше — это слой краски, а они пишут, чтобы ликвидировали недостатки. До бреда доходило: переносили конструкцию на пол метра. А для этого нужно вырыть новую яму, все передвинуть, а это большие потери денег», — объясняет второй способ борьбы с конкурентами Андрей Ламза.

Причем «письма счастья» о том, что надо устранить технические «недостатки», часто поступали задним числом, когда конструкции уже демонтировали, отмечает он.

И третий способ наступления на неугоден власти рекламный бизнес — разработка пообъектных схем размещения носителей рекламы.

«Они брали улицу и на свое усмотрение расставляли рекламные конструкции. Потом мы подавали документы на пролонгацию аренды мест под бигбордами, а нам отказывали, объясняя это тем, что нас нет в этой схеме», — рассказывает Андрей Ламза.

Отмечается, что в результате монополизации стоимость аренды билбордов в Днепре возросла почти в 5 раз, а ежегодные поступления в бюджет города уменьшились. Все операторы наружной рекламы платили за временную аренду мест для билбордов не на счета госказначейства, а в КП «Земград». Ежегодно общая сумма поступлений была от 15 до 20 млн грн. Однако в «Земграде» эти средства расходовались на содержание предприятия, на зарплату работникам и на другие нужды. И в итоге бюджет Днепра с прибыльного бизнеса, например, в 2019 году получил всего 1 млн 328 тыс грн.

«Когда рынок, как известно, в сговоре, и ограниченное количество фирм, и все они связаны друг с другом, насколько нам известно из обращений операторов рынка, цены на отдельно расположенную рекламу, которая разрешена, по моему мнению, зашкаливает», — уверена председатель Ассоциации рекламодателей Украины Татьяна Суворова.

«Когда в городе объявляли карантин, исполком горсовета Днепра распределял между фирмами Андрея Баска и Игоря Бирмана рекламные площади на троллейбусах и трамваях, остановках общественного транспорта и в лифтах жилых домов. Монополия стала абсолютной. И теперь понятно, кого массово будут рекламировать на этих билбордах осенью, во время выборов в местные органы власти...», - говорится в сюжете D1.