Весомый вклад AXOR в борьбе с COVID-19

Компания передала Днепропетровскому областному лабораторному центру специализированную автоматическую станцию для ПЦР-тестирования.

По завершению, 2020 год можно будет смело отнести к числу самых сложных в истории для бизнеса, в целом, и для каждого человека, в отдельности. Появление вируса «COVID-19» разрушило практически все бизнес-планы, а достижение поставленных целей значительно осложнилось и сдвинулось на многие месяцы вперед. Каждому предпринимателю, независимо от масштабов деятельности, пришлось не только пересматривать принципы ведения бизнеса, но и заботиться о здоровье своих сотрудников и партнёров, а также задумываться о собственной доле социальной ответственности. Необходимость ношения защитных масок уравняло всех, но показало истинное лицо каждого. Кто-то старался отстраниться от возникших проблем и сложностей, снять с себя максимум ответственности, а кто-то позаботился не только о своей команде, но и предпринимал необходимые шаги для помощи другим людям, а также для обеспечения героев нашего времени – врачей – необходимыми инструментами для борьбы с вирусом и сохранения здоровья и жизни максимально возможного числа людей.

К числу тех, кто в полной мере осознал и принял долю своей социальной ответственности относится и международная компания «AXOR INDUSTRY». Руководством компании в лице генерального директора Османа Йилмаза было принято решение о покупке специализированной автоматической станции для ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в организме человека и последующей безвозмездной передачи данного оборудования «Днепропетровскому областному лабораторному центру Министерства охраны здоровья Украины», что и было сделано 23.06.2020 г.

Наличие данного аппарата позволит сотрудникам центра в 4 раза быстрее получать результаты проводимых анализов. Все необходимые действия производятся в автоматическом режиме с минимальным вмешательством со стороны лаборанта. Плюс ко всему, аппарат может использоваться не только для выявления вируса COVID-19, но и для диагностирования других небезопасных для человека вирусов.

«Появление вируса COVID-19 показало всему миру, насколько важна хорошая, эффективная система здравоохранения. И очень важно, чтобы медицинские центры были обеспечены современным оборудованием. Осознавая это в полной мере, руководство компании «AXOR INDUSTRY» приняло решение оказывать помощь в данном направлении.» - Осман Йилмаз, генеральный директор компании «AXOR INDUSTRY»

Увеличение количества проводимых тестов позволит Областному лабораторному центру г. Днепра более точно отслеживать распространение вируса в области.

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