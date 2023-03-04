Во время разбора завалов изъяли тело погибшей женщины.

В Запорожье до 11 человек выросло число жертв после российского ракетного удара по многоэтажке.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "4 марта в 16:30 во время разбора завалов в пятиэтажном жилом доме изъято тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших человек (из них 1 ребенок)", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Атака на Запорожье 2 марта

Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир. В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи.

Видео дня

Первоначально сообщалось о семерых погибших. Сегодня утром стало известно, что спасатели деблокировали тела 10 погибших, из которых один ребенок.

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