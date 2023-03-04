Спасатели вытащили из-под завалов тела еще троих погибших.

В Запорожье до 10 человек выросло число жертв российского ракетного удара по многоэтажке.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели уже двое суток ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

"По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела еще трех погибших жителей дома. Всего из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.

Ракетный удар по Запорожью 2 марта

Ночью 2 марта российские военные совершили очередную атаку по территории Запорожья, предварительно, из ЗРК С-300. Одна ракета попала в многоэтажный дом в центре города, под завалами оказались жильцы квартир.

В результате удара разрушены более десяти квартир со 2-го по 5-й этажи. Раньше сообщалось о семерых погибших.

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