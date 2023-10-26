Чиновница может быть причастной к присвоению бюджетных средств, выделенных на закупку утепленной форменной одежды для добровольческих формирований.

В Сумах сегодня утром проходит обыск в управляющей делами исполкома горсовета Юлии Павлик, которая сейчас фактически исполняет обязанности Сумского городского головы. Она может быть причастна к присвоению бюджетных средств в сговоре с рядом других лиц. Эту информацию УНИАН подтвердила начальница управления общественных коммуникаций Сумского городского совета Елена Дяговец.

По ее данным, обыск проводится следователями полиции на основании решения Ковпаковского районного суда г. Сумы от 19 октября.

По решению суда, правоохранителями проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору со служебными лицами Сумского горсовета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей, в том числе при закупке утепленной форменной одежды на нужды добровольческих формирований г. Сумы.

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Задержание мэра Сум на взятке

2 октября правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу на получении части взятки в размере 1,4 млн грн.

Фигуранты требовали более 2 млн грн от местной компании, которая занималась вывозом мусора.

Мэру Сум и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн. Внеся залог, он вышел из-под стражи.

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