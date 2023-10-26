Чиновник связывает обыски с его заявлением о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре.

Государственное бюро расследований проводит обыски в квартире у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако. Об этом он сообщил в Facebook.

"Ломятся в квартиру с обыском. ГБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главы Брыжинского избежать ответственности за трагедию в драмтеатре. Демократия? Нет, не слышали", - заявил Ломако.

Накануне он написал в Facebook, что ответственность за трагедию в черниговском драмтеатре, где 19 августа проводилась выставка дронов и куда попала российская ракета, несет городская военная администрация. Ломако подчеркнул, что его шокировало заявление главы военной администрации Дмитрия Брыжинского.

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"В ней глава ВА, со свойственным цинизмом, говорит о том, что ни сном, ни духом не знал о мероприятии и не согласовывал его. Из логики военного "администратора" получается, что волонтеры силой захватили драмтеатр, а военная администрация узнала об этом уже после взрыва. Не знаю, кто в эти сказки поверит", - отметил Ломако.

Он также отметил, что председатель городской ВА пытается переложить ответственность и на городской совет.

"Вспомнил в этом контексте и мою фамилию. Такие вещи оставлять нельзя. Я рассматриваю вопрос судебного иска. Извинений за клевету требовать не буду. Пускай извиняется перед черниговцами. Будет правильно через суд взыскать средства и направить их на выплату семьям погибших и пострадавшим, которые продолжают лечиться", - подытожил и. о. мэра.

Предварительный обыск у Ломако

В феврале суд отстранил мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности сроком на один год. Обязанности городского головы исполняет секретарь горсовета Александр Ломако.

В начале сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире Ломако.

По его словам, формальным основанием для обысков СБУ стало выяснение деталей одного из проектов Международного комитета Красного Креста. Речь идет о проекте восстановления оборудования топливоподачи на Черниговской ТЭЦ, которое ранее было разрушено российскими оккупантами.

Ракетный удар по драмтеатру в Чернигове

19 августа армия РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру Чернигова, где проходила выставка дронов. Погибли семь человек, более 200-ранены.

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