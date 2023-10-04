В то же время сам Лысенко в зале суда заявил, что взятки не получал.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Сумскому городскому голове Александру Лысенко, которого подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"4 октября 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Сумскому городскому голове, подозреваемому в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен. Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Видео дня

В то же время, как сообщает "Суспильне.Сумы", сам Лысенко в зале суда заявил, что взятки не получал.

"У меня денег не было обнаружено. Во время обысков денег у меня никаких не было, никакой неправомерной выгоды я не требовал... Мне деньги не предлагали, я их не получал", - сказал он.

По словам Лысенко, "по фото можно подумать, что я был рядом с той машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности".

Задержание мэра Сум-что известно

2 октября СБУ сообщила, что на коррупции разоблачили городского голову г. Сумы Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры города. Обоих задержали с поличным во время получения части взятки.

Отмечалось, что указанные должностные лица "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей более 2 млн грн. В случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

3 октября мэру Сум и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Вас также могут заинтересовать новости: