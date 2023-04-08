Через несколько часов маленькие украинцы прибудут в Киев.

Сегодня, 8 апреля, в Украину возвращается 31 ребенок, которого депортировали российские оккупанты.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба. Ожидается, что через несколько часов они уже будут в столице.

"Сейчас в Киев направляется 31 ребенок. Эти дети через 3-4 часа приедут в столицу. Это была 5-я наша спасательная миссия, и она была особенной не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время этой миссии", - рассказал Кулеба.

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По его словам, из-за этого удалось вернули не 33 ребенка, а 31. теперь необходимо будет вернуть в Украину тело этой женщины и детей, которых она должна была забрать. Директор "Save Ukraine" отметил длительные и многократные допросы ФСБ, а потому "неудивительно, что сердце бабушки остановилось".

Кулеба рассказал, что россияне не позволили родителям и законным представителям сразу зайти в лагерь, где содержались украинские дети.

"Они (россияне — УНИАН) держали их за забором и по одному родителей впускали в заведение, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители перед тем, как забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей", - сказал Кулеба.

Россияне должны идентифицировать депортированных детей и передать соответствующие списки Красному Кресту, чтобы Украина могла отыскать их родителей.

"Все дети, которых они возвращали, говорят о том, что никто никоим образом не пытался найти их родителей. Мы искали этих детей, а это было очень тяжело, потому что есть дети, где за 5 месяцев было изменено 5 разных мест пребывания - их бросали из одного лагеря в другой. Есть очень много свидетельств того, что с этими детьми там происходило", - отметил исполнительный директор БО "Save Ukraine".

Сейчас также есть данные о 1,5 млн украинских детей, которые после 2014 года оказались на территории России или на захваченных территориях.

"Это почти 20% детского населения — здесь речь идет о Крыме, Донбассе, оккупированных территориях других регионов. И это - дети, которые являются заложниками, которые, к сожалению, не могут сегодня вернуться в Украину по разным причинам", - подытожил Кулеба.

Депортация украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Среди них более 4 тысяч детей-сирот.

Факт депортации детей является составляющей преступления геноцида и вывоза части населения с целью ассимиляции, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать это как геноцид.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук заявила, что Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них русских.

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