Украина готова забрать незаконно депортированных детей в любой стране ЕС на границе с РФ.

Украина требует от России вернуть более 4 тысяч детей-сирот, которых незаконно депортировали на территорию страны-агрессорки.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время визита в Запорожье.

"Россия сознательно размывает фокус СМИ, фокус общества называя всех детей эвакуированными, говоря о том, что они оказали нам огромную услугу забрав наших детей, что это, мол, гуманитарная миссия, это их доброе отношение и спасение. Это не так. Это преступление, это депортация, это акт геноцида по отношению к украинским детям. И мы фиксируем это каждый раз. Мы обратились в Россию с письменным перечнем поименных детей сирот, которых мы требуем вернуть. Собственно, 4396 имен наших детей", - рассказала министр.

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По ее словам, Украина готова сотрудничать в вопросе возвращения похищенных украинских детей со всеми международными организациями. Верещук отметила, что наши службы готовы забрать наших депортированных детей в любой стране.

"В любой стране ЕС, где они нам их передадут на границе с Россией при посредничестве или ЮНИСЕФ, или международного комитета Красного Креста, при посредничестве других международных организаций, которые готовы выехать и забрать наших детей. Мы настаиваем на том, чтобы все дети были возвращены, потому что у всех детей есть законный представитель. Государство, которое является законным представителем таких детей, готово взять на себя ответственность за их жизнь и их комфортное пребывание", – подытожила она.

Депортация украинских детей

По последним данным, сейчас Украине известно о 19 тыс. 514 украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук считает, что Российская Федерация похищает украинских детей, чтобы пополнить свою нацию и сделать из них русских.

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