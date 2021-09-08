Ранее оккупанты задержали на полуострове группу крымских татар и предъявили им обвинения в "диверсии".

Украинская разведка расценивает как провокацию обвинения в диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.

Об этом заявил спикер ГУР Министерства обороны Николай Красный в комментарии "Радио Свобода".

"Относительно заявлений российской стороны относительно задержания в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности", - заявил он.

Представитель ГУР добавил, что Россия осуществляет комплекс системных провокаций против Украины в целом и разведки в частности.

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"Они имеют целью обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения", - говорит он.

"Диверсия" в Крыму - что известно

3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар. Среди задержанных - заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов, которого российские оккупанты подозревают в "диверсии".

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.

4 сентября Крымская правозащитная группа опубликовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Автор: Юрий Годован