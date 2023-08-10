Запрет будет действовать до отмены военного положения.

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который запрещает в Украине продажа сигарет и алкоголя в дюти-фри. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Закон о запрете схемы по сигаретам и алкоголю в дюти-фри принят! За - 276.спасибо всем", - написал он.

По его словам, благодаря этому решению государственный бюджет ежегодно будет получать дополнительные поступления в размере 5-7 миллиардов гривен.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, народные депутаты внесли соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины и закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

"Ввести временно, на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины запрета помещения в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли, а также размещения в них произведенных в Украине товаров по товарным позициям 2401-2404 согласно УКТ ВЭД", - говорится в пояснительной записке.

Продажа табачных изделий и алкоголя в Украине

В феврале 2022 года парламент принял закон, обязывающий производителей и импортеров платить 5%-ый акциз по продаже табачных изделий табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.

В июле 2023 года Министерство экономики предложило увеличить минимальные цены на алкоголь. Так, предлагается повысить розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 13%; виски, ром и джин – на 25%; коньяк (бренди) – на 11-12%. Обычные (неигристые) вина могут подорожать на 62%, сидр и Перри, вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%, вина игристые и газированные винные напитки - на 28%.

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