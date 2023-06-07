Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет в дюти-фри.
"Ко второму чтению договорились спросить данные и будут правки относительно запрета и продажи алкоголя (если статистика подтвердит, что там есть схема); полного запрета по сигаретам (даже импортным); полного запрета вообще во время военного положения работы наземных дюти-фри", - сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк.
Также он посоветовал дельцам, которые сейчас до сих пор имеют эти схемы, самостоятельно их быстро закрыть.
Акциз по продаже табачных изделий - последние новости
В феврале 2022 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий производителей и импортеров платить 5-процентный акциз по продаже табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.
С 1 января 2023 года в Украине должны были изменить размеры некоторых ставок налогов и порядок начисления некоторых налоговых обязательств. В частности, на 20% планировали увеличить специфические ставки акцизного налога и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.