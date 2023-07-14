В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия могут вырасти на 13%.

Министерство экономики Украины предлагает увеличить минимальные цены на алкоголь.

Об этом говорится в проекте постановления, которое размещено на сайте ведомства для обсуждения.

"Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности: рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение с 01.03.2022 ставок акцизного налога на алкогольные напитки размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", – поясняют в Минэкономики.

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Поэтому ведомство предлагает повысить розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 13%; виски, ром и джин – на 25%; коньяк (бренди) – на 11-12%.

Зато обычные (неигристые) вина могут подорожать на 62%, сидр и Перри, вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22%– на 61-71%, вина игристые и газированные винные напитки - на 28%.

Цены в украинских магазинах

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,8%.

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