Целью данного закона является обеспечение поступлений местных бюджетов.

Верховная Рада приняла закон, который обязывает производителей и импортеров платить 5-процентный акциз с продажи табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака и жидкостей для электронных сигарет вместо субъектов розничной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон во втором чтении проголосовали 278 народных депутатов из 379, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно пояснительной записке, целью этого закона является обеспечение поступлений местных бюджетов.

"Изменениями в Налоговый кодекс предполагается изменить механизм взимания акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а именно перенести на производителей и импортеров обязанность уплаты 5-процентного акцизного налога с розничных продаж табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, который сегодня платят субъекты розничной торговли", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие этого закона положительно повлияет на социально-экономическое развитие регионов, поскольку предоставит возможность сохранить в 2022 году и последующих годах поступления бюджетов местного самоуправления на том уровне, которые они получают по действующей системе налогообложения.

Акциз на алкоголь:

В Украине с 1 марта 2022 года акцизная ставка на алкоголь повысится в среднем на 5%.