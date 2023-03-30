Осужденная является судьей, она участвовала в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

При публичном обвинении прокуратуры Автономной республики Крым к 10 годам лишения свободы заочно приговорена судья, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщила Прокуратура АР Крым и г. Севастополя, она признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). Отмечается, что после оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

"Судья" достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому, она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова. Незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением "правил пребывания на территории Российской Федерации". Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены", - говорится в сообщении.

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Поэтому, как отметили в прокуратуре, указанное является серьезным нарушением требований ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения 1949 года, запрещающей, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

"Это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова. Своего рода прецедент в национальной правовой системе. Мы видим, как последовательная и упорная работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", – отметил руководитель прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный.

В прокуратуре также отметили, что на данный момент еще три обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами. В Международный уголовный суд направлены три информационных сообщения с доказательствами массового выдворения граждан Украины с временно оккупированного полуострова, насильственного перемещения жителей Крыма на материковую часть Украины, депортации крымских заключенных в места лишения свободы на территории РФ.

"Использование в комплексе национальных и международных правовых механизмов привлечения к ответственности является залогом неотвратимости наказания лиц, совершающих военные преступления на полуострове, а также восстановления справедливости, что является крайне важным для потерпевших и в целом для лиц, вынужденных жить в оккупации", – подчеркнул Поночовный.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о судье Ларисе Лихачевой.

Депортация украинцев в РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты начали массовую депортацию украинцев. Из оккупированных территорий в РФ вывозились как дети, так и взрослые. Известны случаи депортации населения Мариуполя и Олешек в Херсонской области.

Кроме того, в настоящее время украинским властям известно о 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы оккупантами в Россию, но эта цифра не окончательна.

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