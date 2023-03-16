Однако организация все же выявила широкий спектр других военных преступлений россиян.

Международная следственная комиссия Организации Объединенных Наций не увидела признаков геноцида в действиях России в Украине.

"Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", - заявил председатель этой следственной комиссии Эрик Месе в интервью The Guardian.

Однако следственная группа занималась сбором доказательств и нашла "некоторые аспекты, которые могут поднять вопрос" геноцида украинцев Россией.

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В то же время в комиссии признали, что РФ совершила широкий спектр других военных преступлений. В том числе умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

В частности приводятся более детальные подробности пыток со стороны российских оккупантов. Они применяли электрический ток и подвешивали людей к потолку в "позе попугая".

"Комиссия назвала потенциальными преступлениями против человечности неоднократные нападения на украинскую инфраструктуру, которые оставили сотни тысяч без тепла и электричества в самые холодные месяцы", - говорится в отчете, который был опубликован 16-го марта.

Отчет был создан на основе более 500 интервью, а также спутниковых снимках и посещениях мест заключения и могил.

Кроме нарушения со стороны россиян, также были найдены нарушения и в действиях украинских военных. Однако они составили "незначительное количество" - большинство доклада сосредоточено именно на обвинениях против России, отрицающей зверств или нацеливания на гражданское население в Украине.

Преступления России на территории Украины: что известно

Россияне нанесли ущерб экологии Украины на сумму два триллиона гривен. Эта сумма не включает в себя подсчета на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН 14 марта 2023-го года, Украина обвиняет двух российских снайперов и четырех других солдат в изнасиловании четырехлетней девочки и ее мамы во время оккупации Киевской области прошлой весной.

После расстрела украинского военнопленного глава ООН в очередной раз подчеркнул, что обе стороны должны соблюдать правила ведения войны.

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