На сегодня те, кто приютил у себя переселенцев, ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривень.

Кабинет министров планирует вдвое увеличить компенсацию тем украинским гражданам, которые приютили внутренних переселенцев.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук на пресс-подходе в Николаеве.

Как известно, сейчас те, кто приютил переселенцев ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривен.

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"Мы обсудили вопросы внесения изменений в постановления, а это уже юрисдикция Кабинета министров Украины. Когда мы говорим о том, что люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать... она будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - рассказала Верещук.

Напомним, как ранее сообщал УНИАН, 150 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не получили обещанные государством выплаты. Причин тому чиновники называют много.

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