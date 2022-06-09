Через две недели цена на черешню немного снизится, предупредили эксперты.

Более половины черешневого рынка Украины - временно оккупировано, в том числе и наш географический бренд: знаменитая мелитопольская черешня.

Как говорится в сюжете ТСН, в Одесской области в одном из хозяйств 3 га молодого сада, собрать здесь планируют 16 тонн, если не подведет погода. Фермеры уже испытывают повышенный спрос.

В Украине 12 тыс. га под черешней, почти семь - это домохозяйства, а остальные - фермерские. Но почти 70% черешневых садов - это Запорожье и Херсон и они под временной оккупацией России.

На столичном оптовом рынке, где закупаются перекупщики и рестораторы - черешни немного, но на любой кошелек. Самая дорогая 200 грн за кг, она из Италии.

Черешня в основном из Молдовы и Турции, а из Европы - небольшие партии. "Самая крупная из Италии. Цены были меньше процентов на 40/50, чем в этом году", - рассказали продавцы.

Такая цена из-за слишком дорогой логистики. Путь доставки и без того непростой, еще и горючее "золотое". На цене килограмма украинской черешни в среднем 10 грн приходится на ее доставку, а вот уже на килограмме импортной от 15 до 20 грн.

Фермер из Одесской области Виталий Билан на местном рынке ягоду оптом отдает по 70 грн за кг. Возить куда-то подальше самостоятельно не планирует. "У нас есть средства охлаждения, но учитывая цены на топливо, мы все же ориентируемся на местный рынок и будем закрывать спрос", - говорит он.

В этом сезоне эксперты прогнозируют дефицит черешни, особо вкусной, из-за оккупации Мелитополя. Продавцы отметили, что именно ею больше всего интересуются.

Мелитопольская черешня известна еще с XIX века, выращивают ее вокруг города. Ягода ароматная и вкусная, сахар и кислота - сбалансированы.

Один продавец на базаре свою черешню и сегодня позиционировал, как мелитопольскую. Якобы именно оттуда ему привезли, но это маркетинговый ход, говорят эксперты. Мелитопольскую черешню у местных фермеров отбирают российские оккупанты. "Там на самом деле по-разному: у кого-то забирают, возили в Крым, но там тоже ситуация непредсказуема, сегодня пропускают, завтра не пропускают, просто забирают", - рассказал президент ассоциации "Ягодоводство Украины" Ирина Кухтина.

На оптовом рынке в Киеве, говорят, что мелитопольской черешни нет, а чтобы не переплатить за ягоду, как за мелитопольскую, администрация базара делится лайфхаком - регион происхождения черешни надо определять по номеру машины продавца.

Через две недели цена на черешню немного снизится, предупредили эксперты, потому что поспеет еще больше. Но, чтобы хорошая и дешевая - такой ягоды не будет. Хотя верхнюю цену сдерживает и покупательная способность людей.

Как сообщал УНИАН, 7 июня мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в одном из сел Мелитопольского района было проведено совещание российскими военными на котором они сказали, что готовы искупать всю нашу черешню по 10 грн и не более.

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