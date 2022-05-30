Основным поставщиком черешни на сегодняшний день выступает Закарпатская область.

На текущей неделе на украинский рынок поступили первые партии черешни ранних сортов из южных и западных регионов страны.

Об этом сообщили аналитики платформы EastFruit со ссылкой на производителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Закарпатской областей.

Отмечается, что на данный момент реализация ведется исключительно мелким оптом на юге по 60-65 грн/кг и на западе по 70-80 грн/кг.

Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют оккупацией южных областей страны.

"Так, на сегодняшний день производители Херсонской области практически не имеют возможности поставлять свою продукцию в другие регионы Украины. Садоводы Запорожской и Николаевской области частично могут отгружать черешню в центральную часть страны. В результате основным поставщиком черешни на сегодняшний день выступает Закарпатская область, где цены на ранние фрукты и ягоды всегда были несколько выше", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам аналитиков, предложение земляники садовой (клубники) на украинском рынке продолжает увеличиваться, а отпускные цены в данном сегменте, наоборот, снижаются.

Отмечается, что в конце мая клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг, а импортная - в пределах 80-100 грн/кг.

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