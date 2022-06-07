Российские захватчики почти полностью украли у фермеров из хранилищ и элеваторов все зерно.

Оккупанты хотят платить копейки за то, чтобы украинские фермеры сняли ягоды с дерева.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, вчера в одном из сел Мелитопольского района российские военные провели собрание и заявили, что готовы выкупить всю черешню по 10 гривен и не больше.

"Они ограбили фермеров уже тем, что вывозили зерно из их хранилищ, из элеваторов. Этот грабеж они почти завершили. Что касается непосредственно ягод, то из-за того, что большое количество выращивается непосредственно малыми фермерами, им сложно ограбить их всех, потому что это множество дворов и их надо еще как-то срывать с деревьев. Поэтому они копейки готовы платить за то, что ягоды снимут с дерева", - сказал Федоров.

Кроме того, он добавил, что оккупанты разворовали государственное предприятие "Опытное хозяйство "Мелитопольское", которое занималось выращиванием фруктов на территории Мелитопольского района, в частности, черешни.

"Там они уже поставили своего руководителя, который является представителем спецслужб, и разворовали государственное хозяйство", - сказал Федоров.

Напомним, в Запорожской области оккупанты будто повторяют сценарий Голодомора. Россияне заставляют фермеров продавать за бесценок зерно, а если те не соглашаются, им угрожают, что заберут все просто так.

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