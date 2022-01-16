С воскресенья, 16 января, вступает в силу норма языкового закона о том, что печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке.
Так, сегодня вступила в силу статья 25 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.
Согласно закону, печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке тираж этого издания издается также и на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться с одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.
Распространение по подписке печатных СМИ на других языках допускается, если их учредители обеспечат возможность подписки на такое же издание на государственном языке.
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Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статьи которого внедряются поэтапно.