Написание слов "россия", "москва" и подобных со строчных букв в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Написание слов "россия", "москва " и подобных со строчной буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине. Об этом сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Отмечается, что комиссия рассмотрела вопрос о написании названия страны-агрессора со строчной буквы, учитывая героическую борьбу украинского народа за независимость нашего государства и приняв во внимание обращение в социальных сетях вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Нацкомиссия обсудила этот вопрос учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.

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"Написание названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф" и т.д. со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера", - заявили в Нацкомиссии.

Заглавная и строчная буква в названии государства-агрессора

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, название рф многие начали писать со строчной буквы.

Стоит отметить, что в Украине даже предлагали переименовать Россию в "Московию". В марте текущего года в Министерстве культуры нашего государства говорили, что для официального переименования РФ необходимо, чтобы такую инициативу одобрили эксперты.

Министерство образования и науки в одном из своих приказов передумало писать название России со строчной буквы, поскольку такой документ не зарегистрировал бы Минюст.

Глава МОН Оксен Лесовой на своей странице в Facebook написал, что "правописание "РФ" с большой буквы - это ошибка, но требование нормопроектирования".

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