Президент поручил правительству "проработать" вопрос переименования страны-агрессора.

Переименование России в Московию для официального использования в Украине состоится лишь в том случае, если эксперты одобрят такой вариант. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты", – заявил он.

Министр отметил, что вопрос официального именования российского государства "имеет историческую подоплеку" и уходит корнями во времена Петра I.

Видео дня

"Собственно, тогда возникло название "Россия". Таким образом, они с тех пор пытались унести историю Руси-Украины, Киева и прибрать ее для Санкт-Петербурга, Москвы, тундры и всех других мест", – заявил Ткаченко.

Переименование России в Московию – что известно

В ноябре прошлого года на сайте Офиса президента появилась петиция, в которой авторы призывали украинские власти изменить официальное наименование России – на "Московию". В феврале петиция собрала 25 тысяч голосов, что обязывает президента дать свой ответ на петицию.

11 марта Владимир Зеленский официально ответил на петицию. Президент сообщил, что поручил правительству "проработать" вопрос переименования вместе с учеными.

В России реакция Зеленского на петицию вызвала шквал возмущения. Ситуацию прокомментировали в российском МИДе, дебошир Дмитрий Медведев также не остался в стороне.

Вас также могут заинтересовать новости: