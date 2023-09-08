Глава МОН Украины считает правописание РФ с большой буквы ошибкой.

Министерство образования и науки в одном из своих приказов передумало писать название России со строчной буквы, поскольку такой документ не зарегистрировал бы Минюст.

Глава МОН Оксен Лисовый на своей странице в Facebook написал, что "правописание "РФ" с большой буквы - это ошибка, но требование нормопроектирования". "Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ...", - отметил чиновник.

Министр пояснил, что речь идет о документе, которым определяются особенности обучения школьников из Украины за рубежом.

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Документ Министерства образования и науки Украины до внесения правки

Исправленный документ МОН Украины

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, название РФ многие начали писать со строчной буквы.

Стоит отметить, что в Украине даже предлагали переименовать России в "Московию". В марте текущего года в Министерстве культуры нашего государства говорили, что для официального переименования РФ необходимо, чтобы такую инициативу одобрили эксперты.

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