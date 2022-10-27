Родители и соседи решили поддержать детей и начали участвовать в различных ярмарках, чтобы собрать деньги на помощь военным.

В Тернополе дети все лето продавали напитки, чтобы собрать средства на приобретение тепловизора для одного из подразделений Национальной гвардии.

Об этом говорится на странице Нацгвардии в Facebook.

"Детвора одной из тернопольских многоэтажек решила продавать прохожим напитки, а на собранные средства помочь военным. В свои силы юные волонтеры поверили очень быстро, ведь в первый день за несколько часов собрали две тысячи гривен", – прокомментировали инициативу в НГУ.

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Родители и соседи решили поддержать детей и начали участвовать в различных ярмарках, чтобы собрать деньги на помощь военным.

"Сначала я предложила детям купить на собранные средства форму для военных. Дети были в восторге, что смогут "одеть" защитников Украины. Необходимую сумму они собрали за один день. Благодаря участию в ярмарках мы собрали сумму, на которую смогли приобрести тепловизор для военных. Мы обязаны нашим защитникам, в частности гвардейцам, тем, что в нашем городе люди живут в безопасности", – рассказала мама одного из юных волонтеров Наталья.

Нацгвардейцы были тронуты таким подарком от детей.

"Мы благодарны нашим юным волонтерам за столь необходимую помощь. Эти дети – пример для взрослых украинцев. Ради них мы будем бороться до победы, а подарок сможет спасти жизнь целого подразделения и помочь в обезвреживании вражеской силы", – отметили нацгвардейцы.

Как украинские дети поддерживают ВСУ

Маленькие украинцы часто собирают деньги для нужд военных. Так, на Киевщине детский коллектив пел на сельских базарах и собирал деньги для ВСУ. Дети являются участниками ансамбля "Родничок" из села Плоское, которое находилось под российской оккупацией весной 2022 года.

Некоторые также успели помочь украинским военным уничтожать врага. 15-летний Андрей Покраса предоставлял военным координаты оккупантов, что позволило украинским защитникам уничтожить колонну из 70 единиц российской техники под Киевом.

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