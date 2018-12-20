Пока что нет смысла переходить на формат с 16-ю клубами - гендиректор Шахтера Палкин

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал решение клубов УПЛ оставить в следующем сезоне Премьер-лиги 12 команд.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение Общего собрания клубов УПЛ оставить в следующем сезоне Премьер-лиги 12 команд.

«Прежде всего, анализировалась инфраструктура клубов. Был представитель Федерации футбола Украины, который сделал свой доклад. Он говорил о том, что информация вообще неполная. Оснований для того, чтобы принять решение о 16 клубах, сегодня нет. Просто клубы не предоставили полную информацию.

Потом была позиция со стороны бродкастеров, то есть их видение с точки зрения спонсорства, с точки зрения денег. С точки зрения денег они показали, что наличие 16-ти клубов не даст увеличение дохода, а наоборот – уменьшит доходность на каждый клуб. Такой же процесс – по спонсорству… То же самое касается посещаемости.

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На основании этого был сделан вывод, что на сегодняшний день нет смысла переходить на 16 клубов.

Мы обсуждали, что, конечно же, идеальным вариантом было бы спрогнозировать все на три года вперед, чтобы клубы понимали, где они окажутся через сезон или через два. Но мы этого не сделали, потому что в стране все меняется фактически каждую неделю. Поэтому мы можем планировать даже на 10 лет, но это не значит, что это произойдет, потому что очень нестабильная ситуация.

Поэтому, принимая во внимание этот факт, решено каждый сезон садиться, обсуждать и анализировать ситуацию уже по ходу, чтобы принимать конкретное решение», – сказал Палкин.

Как сообщал УНИАН, представители клубов Премьер-лиги на Общем собрании УПЛ не поддержали изменения в регламенте Лиги в вопросе увеличения команд-участниц соревнований.