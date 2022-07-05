Какое удивление было у военных, когда они узнали, что именно подросток - пилот дрона.

В свои 15 лет Андрей Покраса предоставил координаты врагов, которые дали возможность уничтожить колонну из 70 единиц российской техники под Киевом.

В "Сніданку з 1+1" парень рассказал, как помог украинским военным увидеть длинную колонну российской техники, которая шла на Киев по Житомирской трассе. Он стал корректировщиком, дал четкие координаты ее расположения - и украинским силам удалось уничтожить около 70 единиц техники.

Семья Андрея живет в поселке в 40 километрах от Киева, именно с той стороны оккупанты наступали на столицу. Начиная с 24 февраля, активная местная община поддерживала связь с волонтерами и военными в соцсети. Туда школьник и его папа сообщили, что имеют коптер. Какое удивление было у военных, когда они узнали, что именно подросток - пилот дрона. Ему передали более продвинутый беспилотник, и уже 28 февраля Андрей получил звонок от военного и задачу.

"Было очень страшно, потому что тогда уже начали появляться кадры из Ирпеня и Бучи. Я очень боялся за своих родных, за село. Я пытался об этом не думать и сконцентрироваться на дроне, на пилотировании, было очень много "глушилок", и надо было много думать и умело их обходить. В такой ситуации о себе не думается вообще", - прокомментировал Андрей.

Несмотря на бесстрашие, определенный момент заставил подростка занервничать – один из дронов упал в 150 метрах от вражеских позиций. Его пришлось оставить, поскольку местопребывание пилота было окружено оккупированными селами и помощь поступить не могла.

Лично юный специалист комментирует: на такое серьезное задание его, возможно, и не взяли бы, однако выполнить его было некому.

"Понимали, что пилота больше нет. Я был единственным, поэтому меня согласились взять. То есть если бы еще был совершеннолетний человек, умеющий управлять – то взяли бы его. Поэтому им пришлось, я думаю, что они не хотели меня брать", - поделился парень.

Умения парня не оставили и равнодушным телеведущего и волонтера Сергея Притулу, который предложил разыграть мастер-класс Андрея по пилотированию дронов, а вырученные средства отправить на нужды Украины.

"Я встречусь с победителем, покажу все места, откуда я взлетал, где стояли орки. Научу управлять дроном, думаю, это будет весело", - отметил Андрей.

Ранее украинские защитники нанесли сокрушительный удар по колонне российских войск на подступах к Лисичанску, где ни на минуту не утихают жесткие бои.

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