Документ можно будет увидеть в Софийском соборе.

В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом в Facebook сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем экспонирования ко Дню независимости", - написала она.

Совгиря отмечает, что "три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента!

Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования".

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Как сообщал УНИАН, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика (1710) в Софийском соборе с 16 августа.

Зеленский также рассказывал, что Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика.

"Одна ... выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в офисе президента. Третья - в Конституционном Суде Украины. После его обновления и перезагрузки", - сообщил он.

По словам главы государства, подавляющее большинство украинцев никогда не видели этот документ.

"Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить", - подчеркнул президент.

Также президент добавил, что оригинал Конституции Пилипа Орлика привезут в Украину к 30-летию независимости нашего государства.

"Его, вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе", - сообщил Зеленский.

Конституция Филиппа Орлика - основные пункты

Конституция Пилипа Орлика 1710 года является первой Конституцией Украины.

Документ заключили 5 апреля 1710 года в городе Бендеры между избранным гетманом Пилипом Орликом и казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского.

В Конституции Пилипа Орлика, среди прочего, предусмотрено подчинение Киевской митрополии Апостольскому трону Константинопольскому; определены государственные границы; закрепляется необходимость в защите и поддержке Войска Запорожского.

Кроме того, власть гетмана ограничивается и контролируется, а конфликты между гетманом и другой стороной решаются в судебном порядке; разделяются личные слуги гетмана и государственные служащие, которые ему подчинены.

Также, согласно документу, обязанностью гетмана является защита людей от притеснений и злоупотреблений.

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Автор: Надя Пришляк