В столице открылась выставка, на которой можно увидеть раритеты Гетманщины.

В Киеве в понедельник, 16 августа, в Софийском соборе торжественно открыли выставку "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины ΧVII-XVIII вв.", приуроченной к 30-летию независимости Украины. Выставка будет работать до 14 ноября.

На выставке, в частности, был представлен оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика. Со вторника, 17 августа, экспонат смогут увидеть все желающие, узнал УНИАН.

На выставке также есть универсал гетмана Ивана Мазепы и гетманская булава. Кроме того, на выставке можно увидеть клейнод Мазепы.

Конституция Пилипа Орлика ("Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского") является первой в мире, она датирована 1710 годом и написана на латыни.

Договор был заключен 5 апреля 1710 года в городе Бендеры между Пилипом Орликом, которого избрали гетманом, казацкой старшиной и простыми казаками.

Документ определял основы государственного устройства, формы правления, в нем очерчивались государственные границы. Конституция впервые за 311 лет с момента своего создания прибыла в Украину. Документ хранился в Швеции.

Напомним, День Независимости Украины отмечается 24 августа. Украинское государство стало независимым в 1991 году.

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Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк