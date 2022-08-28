Полк "Азов" заверил, что не имеет никакого отношения к этой акции в соцсетях.

"Азов" заявил, что в социальных сетях распространяют манифест якобы от имени полка. Однако это фейк.

Об этом говорится в заявлении полка "Азов".

"На днях в сети появился манифест, в котором от имени полка "Азов" призывают на решительные меры по защите Украины "не только от московской империи, но и от гнилья наверху". Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту", - говорится в заявлении.

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Военные отметили, что пока кто-то тратит свое время впустую, они прилагают все усилия для сохранения жизни украинского народа, борются за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины.

"Да, мы отомстим за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины, но месть наша будет направлена исключительно на врага - страну-террориста", - добавили в "Азове".

Как сообщал УНИАН, ранее освобожденный из плена боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок (позывной "Википедия") рассказал, что российские оккупанты в Мариуполе "сжигали гражданское население целыми кварталами".

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