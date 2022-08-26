Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке.

В Полтаве учительница биологии и химии на дистанционных уроках рассказывала школьникам, что "ЛНР" и "ДНР" нужно признать, а военных из "Азова" обвиняла в "зверствах".

О поступках учительницы сообщается в реестре судебных решений.

В частности, отмечается, что учительница общеобразовательной школы I-III ступеней №4 во время проведения он-лайн уроков для учащихся средних и старших классов, с 2021 по 2022 учебный год, через программу конференц-связи ZOOM, неоднократно распространяла материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Кроме того, она признавала правомерной оккупацию части территории Украины, и осуществляла глорификацию армии РФ и "Л/ДНР".

При этом имя преподавателя в документе не указывается.

Также учительница принципиально вела занятия с детьми на русском языке, что является нарушением закона.

Педагог обсуждала возможность разработки биологического оружия на территории Украины и осуждала деятельность полка "Азов", бойцы которого якобы пытали пленных, "засовывая пленным иголки под ногти".

После этих заявлений преподавателя уволили из школы в июле, ей запретили выезжать из города без ведома следователя. Но 22 августа судья Жовтневого райсуда Полтавы Владимир Бугрий отпустил ее под личное обязательство.

После завершения расследования предательнице Украины грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в РФ Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам лишения свободы условно учительницу английского языка, выступившую с антивоенной речью на уроке.

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