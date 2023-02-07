Специалисты сделали вывод, что дома киевлян способны выдержать землетрясения минимум в 5 баллов.

Киевлянам не стоит беспокоиться на фоне ужасного землетрясения, которое произошло накануне в Турции. Их дома способны выдержать сейсмические волны минимум в 5 баллов.

Так считают украинские инженеры, ссылаясь на карту ОСР-2004 о вероятности сейсмической интенсивности в Украине по шкале MSK-46 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхойера), которую опубликовали в Facebook. Именно на нее ориентируются инженеры при расчете конструкций зданий и сооружений.

"Все новые дома в Киеве спокойно выдержат сейсмику минимум в 5 баллов, а такая интенсивность землетрясения у нас маловероятна. В Одессе новые здания выдержат 7 баллов, а во Львове - 6, что тоже вряд ли мы когда-то увидим", - пишет украинский инженер-проектировщик.

Беспокоиться стоит только украинцам, проживающим в старых домах, которые уже разрушаются, говорит он.

Землетрясение в Турции

6 февраля в приграничном районе Турции и Сирии произошло чрезвычайно сильное землетрясение магнитудой 7,8 Подземные толчки ощущались в Египте, Ливане, Ираке. Отголоски толчков также могли ощущаться в Крыму и южных областях Украины. Землетрясение вызвало значительные разрушения и унесло жизни сотен людей. В МИД Украины заявили, что по состоянию на вечер 6 февраля в министерство поступило 24 обращения об отсутствии связи с украинскими гражданами.

По состоянию на утро 7 февраля из-за события погибли по меньшей мере 3419 человек и более 20,5 тысяч человек получили ранения. На фоне этого президент Турции объявил о 3-месячном режиме чрезвычайного положения (ЧС) в 10 провинциях, пострадавших от разрушительной серии землетрясений.

По мнению сейсмологов, это землетрясение, вероятно, станет одним из самых смертоносных в этом десятилетии.