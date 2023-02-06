Сегодня ночью Турцию сотрясло мощное землетрясение, жертвами которого уже стали более 900 человек.

В центральной части Турции несколько минут назад произошло новое землетрясение. Об этом свидетельствуют данные европейско-средиземноморского сейсмологичесого центра.

Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 7,7, а его эпицентр залегал на глубине около 10 километров.

По данным The watchers, это землетрясение произошло всего через 9 часов после первого в том же регионе, в результате которого в Турции и Сирии погибли уже более 1300 человек.

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Землетрясение в Турции сегодня: что известно

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в приграничном районе Турции и Сирии. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане, Ираке и могли ощущаться в Крыму и южных областях Украины.

Затем последовали многочисленные афтершоки от умеренных до очень сильных.

На данный момент сообщается, что жертвами землетрясения стали более 900 человек.

Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и второе по силе после землетрясения в Северной Анатолии магнитудой 7,8-8 в 1668 году.

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