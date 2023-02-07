По прогнозам, сейсмичность сохранится еще некоторое время, а количество жертв может исчисляться десятками тысяч.

По словам сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии, вероятно, станет одним из самых смертоносных в этом десятилетии.

Ученые предполагают, что сейсмическая активность в этом регионе сохранится еще некоторое время, а количество жертв может исчисляться десятками тысяч, передает Reuters.

Как сообщается, в течение 20 века Восточно-Анатолийский разлом не вызывал большой сейсмической активности. С 1970 года в этом районе было зарегистрировано только три землетрясения силой выше 6,0 баллов по шкале Рихтера. Но в 1822 году в регионе произошло землетрясение силой 7 баллов, в результате которого погибло около 20000 человек.

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Насколько сильным было землетрясение в Турции - разъяснения ученых

В среднем каждый год происходит менее 20 землетрясений магнитудой более 7,0, что делает землетрясение в Турции серьезным.

По словам Джоанны Фор Уокер, главы Института риска и уменьшения опасности стихийных бедствий Лондонского университетского колледжа, по сравнению с землетрясением магнитудой 6,2, которое произошло в центральной Италии в 2016 году и унесло жизни около 300 человек, турецко-сирийское землетрясение высвободило в 250 раз больше энергии.

Только два самых смертоносных землетрясения с 2013 по 2022 год имели такую же магнитуду, как землетрясение в понедельник.

Почему землетрясение в Турции было таким сильным

По словам ученых, Восточно-Анатолийский разлом является сдвиговым. В нем твердые каменные плиты толкаются друг к другу через вертикальную линию разлома, накапливая напряжение. В результате одна из плит соскальзывает в горизонтальном движении, высвобождая огромное количество напряжения, которое и может вызвать землетрясение.

Первоначальный разрыв турецко-сирийского землетрясения начался на относительно небольшой глубине.

"Сотрясения на поверхности земли будут более сильными, чем при глубоком землетрясении той же магнитуды в очаге", - пояснил Дэвид Ротери, планетолог из Открытого университета в Великобритании.

Каких последствий можно ожидать - прогнозы экспертов

Через одиннадцать минут после первоначального землетрясения в регионе произошел афтершок магнитудой 6,7. Через несколько часов произошло землетрясение силой 7,5 балла, а во второй половине дня последовал еще один спазм силой 6 баллов.

"Сейчас мы видим, что активность распространяется на соседние разломы. Мы ожидаем, что сейсмичность сохранится еще некоторое время", - говорят сейсмологи. Например, после смертоносного землетрясения 1822 года подземные толчки продолжались и в следующем году.

Землетрясение в Турции и Сирии: сколько жертв может быть

Землетрясения аналогичной силы в населенных пунктах унесли жизни тысяч людей. Землетрясение силой 7,8 балла в Непале в 2015 году унесло жизни почти 9000 человек.

"Это не будет хорошо. Это будут тысячи, а может быть и десятки тысяч", - предполагает почетный научный сотрудник Британской геологической службы Роджер Муссон.

Он добавил, что холодная зимняя погода означает, что у людей, оказавшихся под завалами, меньше шансов выжить.

Землетрясение в Турции и Сирии - что известно

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 5 тысяч человек. Спасательные работы до сих пор продолжаются - лишь в Турции повреждено 11 тысяч зданий.

Посольство Украины в Турции разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. У некоторых из них разрушено жилье. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения на данный момент не поступала.

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